Carauari goleia Dom Jackson e conquista Série Prata do Amazonense de Futsal

Manaus/AM - A história foi escrita. Com a presença do prefeito Bruno Ramalho nas arquibancadas, a seleção de Carauari goleou o Dom Jackson por 6 a 3 e conquistou de forma invicta o título do Campeonato Amazonense de Futsal da Série Prata 2023. A decisão aconteceu na noite desta terça-feira (22/08), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

A vitória na final foi a coroação de uma invicta campanha liderada pelo técnico Marcos Mais, pelo artilheiro Daia (8 gols na Série Prata) e pelo melhor goleiro do campeonato, Macaxeira. O gigante da Calha do Rio Juruá foi perfeito na trajetória da Série Prata, com sete vitórias em sete jogos.

Na final, o time não teve dificuldades para construir o placar elástico e sem precedentes no futsal amazonense, pois essa é a primeira vez que um clube do interior alcança a Glória Eterna na Série Prata da categoria adulto masculino.

Os gols do esquadrão de Carauari foram marcados por João Paulo (2), Daia, Filho Silva, Thiaguinho e Matheus Telles. Já o Dom Jackson descontou com Rogério Medeiros (20) e Túlio Freitas.

Colhendo os frutos

O prefeito Bruno Ramalho exaltou a dedicação do grupo e exaltou o trabalho de toda a comissão técnica campeã. A seleção é resultado do investimento feito no esporte por meio do Centro da Juventude, programa social referência na Calha do Juruá na transformação da vida de crianças, adolescentes e jovens.

“Carauari, ao longo dos anos, vem trabalhando incessantemente para que a gente possa apresentar um futsal de qualidade e hoje estamos aqui colhendo os frutos do sacrifício dos meninos”, disse o prefeito campeão.

Tanto a seleção de Carauari quanto a equipe do Dom Jackson asseguraram vaga na Série Ouro deste ano, competição que junta somente a elite da categoria adulto masculino do Amazonas.

Na história

O elenco de Carauari campeão da Série Prata foi composto pelos seguintes atletas: Antonio Alex (22), Fabiano Negueba (15), João Paulo “Macaxeira” (1), Filho Silva (10), Rondy (8), Raicleison (11), João Paulo “JP” Figueira (14), Antonio “Daia” Darlan (7), Carlos Andrey (12), Fernando Foca (13), Mateus “M9” Telles (9), Guilherme (4), Thiaguinho (6), Mizael (2) e Emerson (5). A comissão técnica foi formada por Marcos “Mais” Paulo (treinador), Aldemir Guimarães (preparador físico), Antonio Carlos “Corin” (atendente), Elias Luciano (massagista), Felipão (supervisor), Neto Onofre (secretário de esportes) e Beto Oliveira (chefe de delegação).

Primeira fase

Carauari 4x0 Manaus Parque

Carauari 3x1 Dom Jackson

Carauari 3x1 Barcelona AM

Carauari 3x0 América Manaus

Carauari 3x2 Carauari B

Semifinal

Carauari Futsal 4x2 Barcelona AM

Final

Carauari 6x3 Dom Jackson

Com informações da assessoria