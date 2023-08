Corinthians encerra assunto Mosquito após desculpas do SBT e humorista

"Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser sobre o jogador. Isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito e nada justifica o meu erro, mas falar que eu chutei a bola para o meu pai, brincar depois da perda do meu pai que eu sinto até hoje, eu não aceito", afirmou.

O Corinthians, diante dos pedidos de desculpas do SBT e do humorista, resolveu não se manifestar. O clube alvinegro havia pressionado a rede de televisão por um pronunciamento nas últimas horas.

