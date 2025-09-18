   Compartilhe este texto

São Paulo vacila demais, perde da LDU e se complica na Libertadores

Por Folha de São Paulo

18/09/2025 20h30 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo saiu atrás nas quartas de final da Copa Libertadores, contra a LDU. No Estádio Casa Blanca, em Quito, o Tricolor sofreu um gol no início e outro no fim do embate e foi derrotado por 2 a 0.

Bryan Ramírez e Michael Estrada foram às redes no Equador. Paulistas precisarão de uma vitória por três gols de diferença para ir às semifinais, na volta.

Os dois gols vieram em vacilos da defesa tricolor. Primeiro, Bryan Ramírez aproveitou bobeada de Cédric Soares; depois, Ferraresi tocou bola na fogueira para Pablo Maia, que perdeu a posse perto da grande área.

São Paulo flertou com o empate na etapa final. Atrás por um tento no placar, o time teve volume de jogo nos últimos 45 minutos, mas parou no goleiro Gonzalo Valle.

O Tricolor volta a campo às 20h30 (todos horários de Brasília) de domingo, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta do embate está marcado para 19h da próxima quinta-feira, no Morumbis, em São Paulo.

Time de Hernán Crespo começou bem o embate, mas sofreu um baque logo no início do jogo, com um belo gol de voleio de Ramírez. O time veio 'recheado' no meio de campo, com três volantes, e com Rigoni e Luciano fazendo dupla de ataque.

Tricolor melhorou substancialmente no segundo tempo, principalmente depois da entrada de Ferreira, no lugar do atacante argentino. Mesmo assim, seguiu com problemas: na frente, parava no goleiro Gonzalo; lá atrás, errava individualmente. E foi assim que Estrada ampliou, aproveitando um erro na saída de bola de Ferraresi e Pablo Maia.

Mesmo com o temor pela altitude, e houve relatos de incômodo por parte de alguns jogadores do São Paulo antes da bola rolar, a equipe insistiu até o final, mesmo depois de Crespo realizar apenas três mudanças. Jogo ainda ficou aberto na reta final, mas já era tarde.

LDU

Gonzalo Valle; Gian Menendéz, Ricardo Adé e Leonel Quiñonez; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda) e Gabriel Villamil e Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina (Alejandro Cabeza, Michael Estrada). T.: Tiago Nunes.

SÃO PAULO

Rafael; Cédric Soares (Maílton), Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilla (Rodriguinho); Luciano e Rigoni (Ferreira). T.: Hernán Crespo.

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU)

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez e José Savorani (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Gols: Bryan Ramírez (15/1°T) e Michael Estrada (33/2°T)

Cartões amarelos: Leonel Quiñonez, Gabriel Villamil (LDU) e Arboleda (Sâo Paulo)

