São Paulo traça estratégia para ter Lucas e oferece contrato até dezembro

Lucas Moura está livre no mercado e indeciso sobre o futuro. O jogador tinha a Europa como prioridade, mas não recebeu boas ofertas do velho continente.

A ideia do São Paulo é ter o ídolo de volta mesmo que ele já amarre seu futuro com outro clube neste momento. A solução seria negociar com a futura equipe um início de vínculo somente em janeiro.

