Mesmo confiante, Yuri aponta insatisfação com sequência sem vitórias no Amazonas

O Amazonas está vivendo sua pior sequência na atual temporada, com três jogos sem vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. A Onça-pintada tentará pôr fim a essa série no domingo (30), em Florianópolis (SC), contra o Figueirense.

O lateral Yuri Ferraz projetou o duelo diante da equipe catarinense. "Sabemos da dificuldade do jogo, eles têm uma equipe qualificada e tem ainda o fator da torcida, que ajuda bastante eles. Mas nós também temos uma equipe qualificada, estamos fazendo uma boa semana para chegar lá com a melhor estratégia e fazer um bom jogo", declarou.

Presente em 13 dos 14 jogos do Amazonas na Série C, Yuri apontou a insatisfação do elenco com a atual seca de vitórias. "Quem acompanha nosso dia a dia sabe que estamos trabalhando desde o começo, independente das vitórias ou das derrotas, a gente vem no mesmo ritmo. Claro que conversamos bastante porque não estamos satisfeitos com os resultados, mas vamos continuar treinando bastante, focados para conseguir o resultado no final de semana", concluiu.

A bola rola para Amazonas e Figueirense a partir das 18h (horário de Manaus) deste domingo (30), no estádio Orlando Scarpelli, na capital catarinense.