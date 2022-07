São Paulo supera desfalques, anula Atlético-MG e ganha um ponto no Mineirão

SÃO PAULO/SP- A missão do São Paulo na noite deste domingo (10) não era nada fácil, afinal o desafio era enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão. Mesmo com 12 desfalques, o Tricolor anulou o Galo, que entrou em campo mirando a liderança do Campeonato Brasileiro. Com uma linha de cinco jogadores na defesa, o São Paulo praticamente não concedeu oportunidades de gol para o Atlético, e segurou o empate em 0 a 0.

Pela classificação o resultado não foi bom para nenhum dos lados, mas pelas circunstâncias, é um ponto que o São Paulo tem de comemorar, já que apenas três equipes conseguiram tirar pontos do Galo no Mineirão entre 2021 e 2022.

Diante de um São Paulo muito bem postado na defesa, o Atlético não conseguiu encontrar espaços e pouco criou.

Liderado por Mirando, o Tricolor evitou que o Atlético pressionasse no ataque. Funcionou bem, já que o Galo não criou boas oportunidades e Jandrei não teve de fazer nenhuma defesa difícil.

A bronca do Atlético com o Mineirão está grande. Depois soltar uma nota de indignação por causa de um post do Mineirão no Twitter, o clube reclamou novamente do gramado estádio. De acordo com a administradora do Gigante da Pampulha, o estado ruim do campo se explica pela quantidade de jogos no local e pela época do ano.

Não foi fácil para Rogério Ceni armar o time do São Paulo para o jogo no Mineirão, pela quantidade de desfalques. Para piorar, o lateral-esquerdo Reinaldo sentiu uma dor na coxa direita e foi substituído aos dez minutos do primeiro tempo.

Já nos momentos finais da partida, quando o Galo tentava pressionar o São Paulo, um torcedor invadiu o campo. Ele deixou o gramado caminhando, a pedido de Hulk.

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG 0 X 0 SÃO PAULO

Motivo: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 10 de julho de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: - (CAM); Igor Vinicius (SAO)

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga, Igor Rabello, Alonso e Rubens; Allan, Otávio (Jair, aos 18' do 2º), Zaracho (Ademir, aos 18' do 2º) e Nacho Fernández; Vargas (Eduardo Sasha, aos 26' do 2º) e Hulk. Técnico: Turco Mohamed

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Miranda e Luizão; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes (Moreira, aos 35' do 2º), Talles Costa, Patrick (Éder, aos 35' do 2º) e Reinaldo (Welington, aos 10' do 1º); Calleri. Técnico: Rogério Ceni