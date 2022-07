Após Mané, Bayern pode pagar R$ 480 mi em zagueiro holandês e bater recorde

O Bayern de Munique é um dos times mais ativos no mercado de transferências atualmente, já que resiste às ofertas do Barcelona pelo atacante Robert Lewandowski e já pagou R$ 215 milhões em Sadio Mané, planejando fazer novos investimentos e tendo De Ligt como alvo principal.

De acordo com a publicação do jornal italiano, o Bayern pretende pagar R$ 400 milhões fixos e os outros R$ 80 milhões seriam condicionados ao desempenho do zagueiro no clube alemão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique já anunciou a contratação do atacante Sadio Mané, que era do Liverpool, e, agora, pode bater seu recorde histórico por uma transferência se enviar os R$ 480 milhões especulados à Juventus pelo zagueiro Matthijs de Ligt, 22, segundo o jornal Gazzetta Dello Sport.

