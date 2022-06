São Paulo sediará corrida da Fórmula E nos próximos cinco anos

A confirmação estava condicionada à aprovação pelo conselho da FIA e à publicação do calendário. Batido o martelo, São Paulo passará a ter, pelos próximos cinco anos, corridas da Fórmula E no primeiro semestre e da Fórmula 1 no segundo.

A prova vai ocorrer em 25 de março de 2023, em um circuito que aproveitará a estrutura do Sambódromo do Anhembi. O presidente da SPTurismo, Gustavo Pires, esteve em Mônaco, em abril, representando o prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas negociações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vai anunciar, nesta quarta-feira (29), em Paris, a inclusão de São Paulo como uma das corridas da temporada 2023 da Fórmula E —categoria do automobilismo com carros elétricos.

