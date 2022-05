São Paulo paga R$ 50 mil de multa e livra Ceni de gancho por expulsão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fez um acordo com o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para livrar Rogério Ceni do risco de um gancho por causa da expulsão na partida contra o Red Bull Bragantino, em 23 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador poderia ser suspenso por até 16 partidas.

O clube aceitou pagar uma multa de R$ 50 mil para evitar o julgamento. A audiência de Rogério Ceni estava marcada para acontecer na sessão desta sexta-feira (13) do plenário do STJD, no Rio de Janeiro. Metade do valor será destinado a duas instituições de caridade e a outra parte será paga à CBF.

Ceni havia sido enquadrado no artigo 257 (Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida), que prevê suspensão de duas a dez partidas, e no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 258 (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões), que pode render um gancho de uma a seis partidas.

A expulsão aconteceu nos minutos finais do empate por 1 a 1. Na súmula, o árbitro Bruno Arleu de Araújo disse que Ceni ofereceu resistência para deixar o campo. "Ficou rodeando o quarto árbitro, ocasionando um tumulto, oferecendo resistência para sair do campo de jogo, e somente se retirando após auxílio de integrantes de sua comissão técnica", escreveu.

O árbitro ainda afirmou que Ceni chamou a arbitragem de "caseira" antes de ser expulso. Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador do São Paulo negou ter feito qualquer tipo de insulto à arbitragem.

"Eu não o ofendi. Pode pegar toda a gravação do lance. Eu não ofendi, não xinguei. Eu saí da área técnica para gritar com o médico. Ok, é um erro sair da área técnica. Eu fui pedir para o representante, porque a gente tem direito de citar na súmula também a nossa versão", disse Ceni.

O treinador do São Paulo cumpriu a suspensão automática na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último dia 2 de maio. Na ocasião, a equipe tricolor foi comandada pelo auxiliar Charles Hembert.