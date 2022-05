Jogadores do CSKA Moscou viajam de trem por 18h para uma partida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CSKA Moscou enfrenta o Krasnodar no próximo domingo (15), pela Premier League da Rússia, e terá que atravessar metade do maior país para isso. Para dificultar a situação, o trajeto de 1536 km será feito de trem pelos jogadores e levará mais de 18h.

