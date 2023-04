São Paulo estreia na Sul-Americana com duelo tenso somente na TV fechada

Já o América-MG encara o Peñarol, do Uruguai, nesta quarta, às 21h, com transmissão nos canais ESPN e Star+.

O Fortaleza joga nesta quarta-feira (05), contra o Palestino, do Chile, com transmissão exclusiva no Paramount+.

O Botafogo enfrentará o Magallanes, do Chile, na quinta, às 21h, e o jogo terá transmissão no Paramount+.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Sul-Americana de 2023 começa nesta semana com um dos jogos mais aguardados da fase de grupos. O São Paulo enfrentará o Tigre, da Argentina, nesta quinta-feira (06), às 21h (horário de Brasília). É uma reedição da final da competição em 2012 entre as duas equipes que terminou recheada de polêmicas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.