Renato Augusto reforça Corinthians na estreia da Libertadores

O Corinthians não teve nenhuma partida oficial, desde 12 de março, quando foi eliminado do Paulista pelo Ituano. O time volta a campo nesta quinta-feira (6) contra o Liverpool do Uruguai.

Renato sofreu um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito, contra o Santo André, pela última partida da fase de grupos do Paulista, no dia 4 de março, contra o Santo André.

