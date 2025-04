São Paulo e Cruzeiro empatam sob vaias no Morumbis

Em noite de tempos distintos no Morumbis, São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 neste domingo (14), pela 3ª rodada do Brasileirão. Ferreira abriu o placar para o Tricolor com um belo gol, mas Kaio Jorge empatou para a Raposa 13 minutos depois. O jogo terminou sob vaias da torcida são-paulina, com destaque para a frustração de Lucas Moura, flagrado levando as mãos à cabeça no camarote.

Com o resultado, o São Paulo segue sem vencer, somando seu terceiro empate seguido e ocupando a 15ª posição. Já o Cruzeiro, que chegou ao seu 14º jogo seguido sofrendo gols, tem quatro pontos e está em 12º lugar.

Próximos jogos

São Paulo visita o Botafogo, na quinta-feira (18), às 19h e o Cruzeiro recebe o Bahia, também na quinta, às 21h30.