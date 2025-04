NBA define confrontos do mata-mata

A equipe dirigida por Tyronn Lue vai duelar com o Denver Nuggets, quarto colocado. Já os Warriors terão de jogar a repescagem. Enfrentarão o Memphis Grizzlies em uma primeira tentativa de ir aos "playoffs" via "play-in". Se perderem, terão última chance contra o vencedor do embate entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A NBA finalizou no domingo (13) sua fase de classificação da temporada 2024/25. Ficou desenhado, assim, o caminho dos 12 times com vaga direta nos "playoffs" da liga norte-americana de basquete e também o dos oito que disputarão o "play-in", repescagem que ocorrerá nos próximos dias e definirá os últimos quatro classificados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.