São Paulo domina seleção do Paulista com Crespo e seis atletas; Benítez é o craque

Além do prêmio de melhor jogador, Benítez foi eleito o Craque da Galera nos votos populares. Luan ganhou o prêmio de gol mais bonito, no empate entre Corinthians e São Paulo, enquanto Tiago Volpi venceu na categoria de melhor defesa por intervenção contra o Palmeiras, na primeira fase.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo dominou a seleção dos melhores do Campeonato Paulista. Campeão após vitória em cima do Palmeiras ontem, o time do Morumbi contou com sete nomes na lista dos destaques — seis jogadores e o técnico Hernán Crespo. Benítez foi eleito o craque da competição.

