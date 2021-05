Santos faz malabarismos para trazer reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após acertar com lateral esquerdo Moraes, 23 anos, que tem vínculo com o Atlético-GO, por empréstimo de um ano, a diretoria do Peixe negocia com mais três jogadores nesta mesma forma de contratação.

O Santos encaminhou a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme, do Internacional, por empréstimo. O jogador de 25 anos estava sem espaço no Beira-Rio e foi liberado para o Peixe. A negociação está por detalhes de ser finalizada.

O vínculo no clube do litoral paulista vai até o fim da temporada, com cláusula de compra ao fim do período. O contrato do meia-atacante com o clube colorado termina no final de 2022.

Marcos Guilherme chegou ao Inter no ano passado e atuou em 51 partidas, anotando quatro gols. O meio-campo é um dos setores mais carentes do Santos e o Peixe buscava alguém para atuar no setor que tem o jovem Pirani como titular.

SONDAGENS

A diretoria santista sondou o Atlético-MG para tentar, também por empréstimo, o zagueiro Gabriel e o meia Nathan, mas ainda não fez uma proposta oficial.

O Atlético-MG aceita conversar com o Peixe, mas a intenção da diretoria é apenas sobre vendas, pois empréstimos acontecerão apenas com jogadores que dificilmente serão utilizados pelo técnico Cuca.

Nathan, 25 anos, que em 2020 teve 100% dos direitos econômicos comprados pelo Galo junto ao Chelsea-ING (por cerca de R$ 18 milhões), foi indicado pelo técnico Fernando Diniz.

Gabriel, 26 anos, apesar de não ser titular no Galo, é peça importante, principalmente com as convocações de Júnior Alonso para a seleção paraguaia. Além dele, Cuca conta com Réver e Igor Rabello. Bueno, a outra opção, tem contrato até o fim deste mês e retornará ao Japão. Gabriel fez oito partidas em 2021 e marcou um gol. Ele tem vínculo até dezembro de 2023.