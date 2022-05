São Paulo bate Jorge Wilstermann com Nestor inspirado e avança na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma noite inspirada de Rodrigo Nestor garantiu a presença do São Paulo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meia foi responsável por dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 0 nesta quinta-feira (19) contra o Jorge Wilstermann-BOL, no Morumbi, pela quinta rodada da fase de grupos.

O camisa 25 soube aproveitar a fragilidade da equipe boliviana, desfalcada de seis atletas, para comandar o meio de campo são-paulino. Com movimentações rápidas junto com Éder, Nestor ditou o ritmo durante todo o primeiro tempo. Poderia ter saído com o primeiro hat-trick da carreira, mas o bandeira anulou aquele que seria seu terceiro gol.

A vitória levou o São Paulo aos 13 pontos, na primeira colocação do Grupo D. Na Copa Sul-Americana, apenas o líder de cada chave avança para o mata-mata. Como o Everton-CHI tem apenas oito pontos, a equipe de Rogério Ceni garantiu a vaga na próxima fase com uma rodada de antecedência.

O São Paulo abriu o placar logo aos cinco minutos de partida com Rodrigo Nestor, após boa troca de passes que começou com Gabriel Neves e passou por Rafinha e Éder. O segundo gol veio aos 16 minutos da primeira etapa, quando o mesmo Nestor desviou chute de Nikão e mandou para o fundo das redes.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo precisou de apenas um minuto para fazer o terceiro gol com Patrick, após assistência de Rodrigo Nestor.

O São Paulo vivia a expectativa de já entrar em campo classificado para a próxima fase. Para isso, o Everton precisava empatar com o Ayacucho nesta quarta-feira (18). A equipe chilena, no entanto, fez 2 a 0 e manteve viva a esperança de avançar para as oitavas de final.

Precisando da vitória para garantir a classificação com uma rodada de antecedência, Rogério Ceni mandou a campo uma equipe menos alternativa do que as que vinham atuando pela Sul-Americana. Rafinha, Rodrigo Nestor e Éder, que normalmente atuam nos duelos do Campeonato Brasileiro, começaram jogando ao lado de Nikão e Patrick, outros dois que têm ganhado mais espaço com Ceni nas partidas mais importantes.

Ainda assim, o treinador conseguiu dar minutos para Thiago Couto e Luizão, que jogaram profissionalmente pela segunda vez na carreira. No caso do zagueiro, foi também a primeira chance como titular do São Paulo. Rogério Ceni tem feito trabalhos específicos para que ele consiga ajudar a equipe na construção de jogadas.

Principalmente no primeiro tempo, Luizão arriscou vários passes longos, com um alto índice de aproveitamento: cinco acertos em sete.

Já o goleiro começou a trabalhar apenas no segundo tempo. Com a vantagem de 3 a 0 no placar, o São Paulo relaxou e permitiu que o Jorge Wilstermann se arriscasse ao ataque. A equipe boliviana acertou a trave aos oito minutos e exigiu boa defesa de Thiago Couto dois minutos depois.

Agora, o São Paulo volta a suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília).

SÃO PAULO

Thiago Couto; Rafinha (Igor Vinícius), Miranda, Luizão, Welington (Reinaldo); Gabriel Neves (Luan), Nikão (Luciano), Nestor (Talles Costa), Patrick; Rigoni e Éder. T.: Rogério Ceni

JORGE WILSTERMANN

Poveda; Robson dos Santos (Ortiz), Montero, Rodríguez, Echeverría, Edzon Pérez (Francisco Rodríguez); Morales, Raúl Castro (Villarroel), Áñez (Luis Vargas); Osorio e Serginho (Andrés Chávez). T.: Sergio Migliaccio.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 16.675 pessoas

Renda: R$ 516.283,00

Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Auxiliares: Tulio Moreno e Antoni Garcia (ambos VEN)

Cartões amarelos: Welington, pelo São Paulo; Edzon Pérez, pelo Jorge Wilstermann

Gols: Rodrigo Nestor (SAO), aos 5' e 16'/1ºT; Patrick (SAO), aos 1'/2ºT.