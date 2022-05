Vasco empata com Guarani e se mantém no G4 da Série B nesta rodada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os vascaínos de Manaus fizeram sua parte, lotaram a Arena da Amazônia, mas em campo o Vasco ficou devendo. Muito ansioso e errando algumas jogadas simples, o time ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Guarani, nesta quinta-feira (19), que vendeu o mando de campo. Com o resultado, no entanto, o time cruzmaltino se manteve no G4 independentemente dos jogos restantes da rodada.

Já a equipe de Campinas (SP) deixou momentaneamente a zona de rebaixamento. Ainda há, no entanto, mais quatro partidas para fechar a oitava rodada.

Os próximos compromissos de Vasco e Guarani são, respectivamente, contra Brusque, em São Januário (RJ), e Sampaio Corrêa, no Castelão (MA).

O técnico Zé Ricardo apostou em Juninho e Bruno Nazário nas vagas de Yuri Lara e Nenê, mas a escolha não rendeu frutos. Muito pelo contrário, os dois foram mal e prejudicaram o primeiro tempo do Vasco, num jogo que apresentava boas opções. Na etapa final, fez mexidas e, principalmente com a entrada de Palacios, criou mais oportunidades. As chances mais claras, porém, foram na base do abafa pelo alto.

O meia chileno, comprado pelo Vasco, entrou bem no segundo tempo, dando cadência ao jogo, mas não ganhou a contribuição dos companheiros, que tiveram dificuldades de se desvencilhar da marcação e aparecer como opção.

Vivendo uma grande fase e em lua-de-mel com a torcida, o goleiro Thiago Rodrigues fez defesas importantes e mais uma vez salvou o Vasco em algumas oportunidades.

O Guarani não se intimidou com o ambiente desfavorável e, comandado pelo meia Giovanni Augusto, fez um jogo justo. Criou algumas oportunidades e, se tivesse caprichado mais nas conclusões das jogadas, poderia ter saído com um resultado melhor.

GUARANI

Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando (Leandro Castan), Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison, Leandro Vilela (Silas) e Giovanni Augusto; Júlio César (Ronald), Bruno José (Yago César) e Lucão do Break (Nicolas Careca). T.: Ben-Hur Moreira (interino)

VASCO

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Anderson Conceição, Juan Quintero e Edimar; Andrey Santos (Isaque), Juninho (Matheus Barbosa) e Bruno Nazário (Palácios); Gabriel Pec, Figueiredo (Erick) e Raniel (Getúlio). T.: Zé Ricardo

Estádio: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Hebert Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Matheus Pereira, Kozlinski, Madison (GUA); Thiago Rodrigues, Quintero, Palácios, Gabriel Dias (VAS)