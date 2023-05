São Paulo anuncia renovação de contrato de Luan até 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou neste sábado (6) a renovação do contrato do meio-campista Luan na equipe paulista até 31 de dezembro de 2026. O jogador possuía vínculo com o tricolor até o final de 2023.

O volante de 23 anos é uma Cria de Cotia. Ele chegou às categorias de base do clube com 11 anos de idade.

São Paulo e Luan vinham negociando a extensão contratual desde o início do ano. O acordo chegou a travar e o jogador perdeu espaço, mas ambas as partes se alinharam e optaram pela renovação.

Ele agradeceu o apoio da torcida e afirmou que tem conhecimento da sua responsabilidade no clube após o acerto do novo contrato.

"Agradeço à minha família, em especial à minha mãe, aos meus companheiros, à comissão técnica e à diretoria por esse momento. E também ao torcedor são-paulino. Até nos meus momentos mais difíceis, a torcida me apoiou, gritou meu nome. Agora, com o contrato renovado, sei da minha responsabilidade e fico muito feliz. Sei que tenho que trabalhar cada vez mais para dar alegrias ao torcedor", disse o jogador.

Luan foi o autor do gol do título do Campeonato Paulista de 2021, sobre o Palmeiras. A vitória colocou um fim ao jejum de nove anos do clube sem conquistas. O volante, no entanto, sofreu com lesões e pouco jogou no ano passado, indo para a reserva. Foram apenas treze partidas disputadas na última temporada.

O meia foi barrado por Rogério Ceni enquanto negociava seu futuro no Tricolor. Luan manifestou que queria continuar no clube, mas a falta de minutagem em campo estava pesando nas tratativas.

Ele voltou a ser escalado sob o comando de Dorival Jr. O meio-campista foi titular em dois jogos com o novo técnico e é opção para a partida contra o Inter, no domingo (6), pela quarta rodada do Brasileirão.