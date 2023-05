Torcida do Corinthians protesta em CT contra diretoria, medalhões e Luan

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Corinthians não está satisfeita com a fase da equipe e organizou um protesto na manhã deste sábado (6), na porta do CT Joaquim Grava

O presidente do clube Duílio Monteiro Alves, o dirigente Alessandro, os jogadores veteranos da equipe e o meia-atacante Luan foram os principais alvos dos protestos.

Enquanto o protesto acontecia, um homem estava deitado em um caixão, segurando duas garrafas de bebida, "representando" o jogador Luan.

A Polícia Civil estava no local com muitos agentes. O delegado Cesar Saad conversou com os líderes do protesto para deixar claro que a manifestação precisava ser pacífica do começo ao fim.

O Corinthians entra em campo na segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileiro.

Em três jogos na competição, o Corinthians tem uma vitória e duas derrotas. O time alvinegro venceu a estreia contra o Cruzeiro, mas perdeu para Goiás e Palmeiras nas rodadas seguintes.

LUXEMBURGO CONVERSA COM TORCEDORES

Luxemburgo deixou o CT por volta das 11h40, cumprimentou diversos torcedores que estavam no protesto e conversou com os principais líderes do movimento.

O técnico veterano retornou para as instalações do clube nas graças da torcida, ao som de: "Ê ê ê, joga com raça que a fiel ta com você".

Um dos líderes do protesto afirmaram que deram prazo para Luxemburgo melhorar o time.

"Não adianta pedir saída de jogador agora, não resolve. Depois de dez jogos, se necessário, voltamos aqui", disse um dos torcedores ao ao site Meu Timão.