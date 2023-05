Em Anfield, torcedores do Liverpool vaiam novo rei antes de jogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já era esperado.

Pouco após milhares de ingleses em Londres e milhões de pessoas pelo mundo afora acompanharem a coroação de Charles 3°, em Londres, a torcida do Liverpool mostrou o que pensa sobre o assunto.

A organização do Campeonato Inglês, a Premier League, havia pedido aos times que tocassem o novo hino nacional do país, que mudou de "Deus Salve a Rainha" para "Deus Salve o Rei", nas partidas deste sábado. A decisão ficou a cargo dos clubes mandantes dos jogos.

E neste tarde europeia, o Liverpool recebeu o Brentford no estádio de Anfield, a cerca de 340 km de onde Charles 3° momentos antes havia sido coroado.

Enquanto "God Save the King" era executado em Anfield, antes da partida, a torcida do Liverpool lançava apupos contra o hino e zombava do novo soberano.

Não foi surpresa. A torcida já havia vaiado o hino em outra ocasião. E não iria perder a oportunidade num jogo no próprio dia da coroação e que sabia seria transmitido pela TV.

No quesito esportivo, o Liverpool venceu por 1 a 0, com gol de Mohamed Salah, craque da seleção do Egito, país que até 1922 fazia parte do Império Britânico.