São Bento empata com o Guarani e anota o seu primeiro ponto no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani enfrentou o São Bento, em casa, neste sábado (13) e terminou a partida com empate, sem gols. O time de Campinas pressionou durante os 90 minutos, mas o clube de Sorocaba conseguiu segurar e manter a partida em 0 a 0. O Guarani mandou duas bolas na trave, uma com Andrigo e outra de Bruno Sávio, mas não entrou, para a sorte do São Bento. Com o resultado, o Guarani anota cinco pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo B. O São Bento marcou o seu primeiro ponto no campeonato e continua na lanterna do Grupo B. Com a paralisação do Paulista por causa da pandemia, a volta dos clubes ao campeonato ainda não está definida. Pelo calendário, o Guarani vai enfrentar a Ferroviária, no próximo sábado (20), às 20, na Fonte Luminosa. No domingo, o São Bento joga contra o Santo André, no Canindé, às 11h.