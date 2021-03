Em estreia de Cabo, Vasco empata com Nova Iguaçu e segue sem vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo que marcou a estreia do técnico Marcelo Cabo, o Vasco empatou em 2 a 2 com o Nova Iguaçu neste sábado (13) -gols de Gabriel Pec (2), Ricardo Graça (contra) e Raphael Carioca- em São Januário (RJ), e seguiu sem vitória na Taça Guanabara. Anteriormente, o Cruzmaltino havia perdido para Portuguesa e Volta Redonda, quando atuou com a equipe Sub-20.

Agora, o Vasco volta seu foco para o jogo que tem encarado como prioridade: contra a Caldense, em Minas Gerais, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Por conta da alta premiação da competição, o jogo é visto como muito importante para o decorrer da temporada. O confronto é em partida única e os cariocas têm a vantagem do empate.

Pela Taça Guanabara, o próximo duelo é o clássico contra o Botafogo, no dia 20, onde o Cruzmaltino precisa vencer para continuar vivo com chances de classificação. Somente os quatro primeiros avançam para as semifinais.v

JOGO

Com o controle do jogo, embora não fosse tão efetivo, o Vasco abriu o placar após Gabriel Pec pegar uma sobra em jogada de Laranjeira e concluir com categoria para o fundo do gol.

Em uma jogada aparentemente inofensiva, o Nova Iguaçu chegou ao empate ao Yan receber uma bola na esquerda, cruzar e encontrar o zagueiro vascaíno Ricardo Graça, que na ânsia de cortar a bola de Raphael Carioca, colocou contra o próprio patrimônio.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Talles Magno cruzou errado, a bola resvalou em MT e sobrou para Gabriel Pec, oportunista, fazer o segundo gol dele e colocar o Vasco novamente na frente no placar.

O Nova Iguaçu não se abateu com o gol sofrido e chegou ao empate aos 21 do segundo tempo, quando após um bate e rebate, Raphael Carioca pegou com muita categoria na bola, de fora da área, e colocou no ângulo, sem chances para o goleiro Lucão.

NOVA IGUAÇU

Luis Henrique, Digão, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda (Vinícius Matheus), Vandinho e Dieguinho (Baggio); Yan, Canela (Anderson Kunzel) e Raphael Carioca. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO

Lucão, Cayo Tenório (Vinicius), Ernando, Ricardo Graça e MT (Miranda); Bruno Gomes, Andrey (Juninho) e Carlinhos (Marquinhos Gabriel); Gabriel Pec, Laranjeira e Talles Magno. Técnico: Marcelo Cabo.a

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 2 X 2 VASCO

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Rachel de Mattos Bento

Cartões amarelos: Andrey (VAS)

Gols: Gabriel Pec, aos 32 minutos do primeiro tempo (VAS); Ricardo Graça (contra), aos 38 minutos do primeiro tempo (NIG); Gabriel Pec, aos 15 minutos do segundo tempo (VAS); e Raphael Carioca, aos 21 minutos do segundo tempo (NIG).