Santos vence o Botafogo-SP com torcida feminina e avança na Copa do Brasil

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), na Vila Belmiro, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. O gol foi do zagueiro Messias.

O Santos de Odair Hellmann não poupou os titulares e fez uma partida irregular após a vitória por 2 a 0 em Ribeirão Preto. O clube criou raras chances na partida.

O Botafogo-SP preservou a maioria da equipe de titular e foi superior ao Santos na maior parte do tempo, mas não reverteu a desvantagem.

A Vila recebeu público de apenas 1.788 pessoas. Punido pelo STJD, o Santos reverteu a pena de portões fechados com a presença exclusiva de mulheres, crianças e pessoas com deficiências.

O Santos fez outra atuação ruim na temporada, apesar da vitória. Desorganizado, a equipe não conseguiu se impor diante do time misto do Botafogo-SP, que disputa a Série B, na Vila Belmiro.

O técnico Odair Hellmann optou por utilizar força máxima mesmo com a boa vantagem do jogo de ida, mas a superioridade ficou na teoria. Os donos da casa marcaram e atacaram mal e pareciam não saber quando pressionar e quando contra-atacar. O gol veio na bola parada, num bom escanteio cobrado por Lucas Lima e aproveitado pelo cabeceio de Messias.

O público majoritariamente feminino apoiou o time durante quase todo o tempo e abriu exceção para as vaias no intervalo. O maior protesto foi contra a Justiça, com pedidos para o tribunal "respeitar a mulherada".

O clube cobrou ingresso e afastou o público. As entradas custaram R$ 40 reais no valor inteiro e foram iniciadas na segunda-feira, com apenas dois dias de antecedência. A renda de quase R$ 40 mil irá para instituições de caridade.

Por determinação do STJD, o setor da Torcida Jovem não foi liberado. O Santos comercializou todos os outros locais do estádio e a pequena torcida se espalhou. Como a punição impede que o clube tenha lucro, a renda será destinada a cinco instituições de caridade.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Público e renda: 1.788/R$ 39.740,00

Cartões amarelos: Messias, Lucas Pires e Mendoza (SAN) e Carlinhos, Tárik e Carlos (BOT)

Gol: Messias, aos 5min do 2º tempo (SAN)

SANTOS

João Paulo, Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández (Alison), Dodi (Camacho) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Mendoza (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo. T.: Odair Hellmann

BOTAFOGO-SP

Matheus Albino; Thassio, Carlinhos, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Carlos (Lucas Oliveira) e Gustavo Xuxa (Pedro Rodrigues); Tomás (Robinho), Luiz Henrique (Mantuan) e Salatiel (Edson Carioca). T.: Adilson Batista