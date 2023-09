Santos tem oito atletas em fim de contrato e deve dispensar no mínimo cinco

A tendência é que Alison permaneça, enquanto Caiçara e Silvera tentam ganhar espaço na reta final do Campeonato Brasileiro para conseguir as renovações. Mezenga, Inocêncio, Luan, Camacho e Renyer devem deixar o Santos.

Mezenga, Inocêncio e Luan vieram por empréstimo do Água Santa e não agradaram. Hoje eles são reservas e têm dificuldade até para ficar no banco de reservas.

Os cinco outros atletas com contrato perto do final devem sair: o centroavante Bruno Mezenga, o lateral Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias, o volante Camacho e o atacante Renyer.

O volante Alison foi contratado neste ano, mas passou por cirurgia no joelho e só deve voltar em 2024. O vínculo deve ser estendido, por obrigação da lei, enquanto ele faz o tratamento. O Menino da Vila tem status de capitão no elenco.

SANTOS/SP - O Santos tem oito jogadores com contrato até o fim do ano. E pelo menos cinco deles sairão.

