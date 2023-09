Por que Breno Lopes não é titular no Palmeiras mesmo elogiado por Abel

SÃO PAULO/SP - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, afirmou há dois meses que o atacante Breno Lopes é um dos jogadores que ele mais prejudica no elenco pela falta de oportunidades.

No entanto, apesar de jogar na mesma posição de Dudu -que teve lesão grave no joelho e só retorna no meio do ano que vem-, Breno ainda não foi testado nenhuma vez como titular pelo treinador desde a ausência do camisa 7.

"Talvez seja o que eu mais prejudico e com maior rendimento. Talvez seja o que menos joga e o que mais produz. Entrou, teve quatro oportunidades e é o normal dele. Gosto muito dele. Todo mundo queria, mas disse ao Barros [Anderson Barros, diretor] que gosto dele. Parabéns a ele pelo gol", disse Abel.

Breno Lopes causa mais impacto quando sai do banco de reservas. O UOL apurou que a comissão técnica do clube entende que ele consegue produzir mais quando entra no decorrer da partida do que quando começou os jogos como titular. Tanto é que dez dos 21 gols de Breno Lopes no Alviverde foram marcados nos acréscimos das partidas.

Breno só jogou 90 minutos duas vezes em 2023. Contra o Mirassol, pelo Paulistão, no dia 2 de fevereiro, e contra a Tombense, pela Copa do Brasil, no dia 26 de abril.

Prestígio com comissão técnica do Palmeiras. Na fala de Abel após o jogo contra o Fortaleza, o treinador português deixou claro que Breno Lopes recebeu várias propostas para o deixar o clube, mas ele fez questão de segurar o jogador no elenco.

Elogio interno

Disciplina tática e gols. Ele é muito elogiado internamente por se doar muito nos treinos, e quando entra nos jogos consegue cumprir muito bem as orientação que são passadas.

Breno Lopes está na frente de jovens da base pela 'hierarquia'. No jogo contra o Vasco, quando Dudu se lesionou, foi Breno o escolhido para substituir o camisa 7. Ele não balançou a rede, mas Abel explicou sua escolha: "Por questões de hierarquia e de trabalho. Breno está conosco há três anos, Kevin treina desde o meio do ano. Treina conosco e joga no sub-20. Poderia ter metido o Kevin, mas não achei que era o contexto de jogo para ele. Meu trabalho é tomar decisões, uns vão gostar e outros não".

A última vitória do Palmeiras saiu dos pés de Breno Lopes. Ele marcou um gol no apagar das luzes contra o Goiás e deu a vitória à sua equipe nos acréscimos. Na comemoração ele extravassou, ofendeu os torcedores que estavam no Allianz Parque e mostrou o dedo do meio.

Assunto encerrado: sem punição

Mesmo com o episódio, Abel Ferreira, Raphael Veiga e Weverton saíram em defesa do atleta. Além disso, o Palmeiras definiu o caso como assunto encerrado no clube e decidiu não punir o jogador. O técnico português segue escalando o atleta normalmente após a polêmica.

"Sou o 1º a errar e o importante é que o Breno fez o gol da vitória, que era o que precisávamos. O primeiro a cometer erros sou eu, fui expulso algumas vezes por não controlar minhas emoções. Se bem que acho que estou diferente, bem melhor nesse aspecto, mas isso faz parte do futebol", disse Abel.

Raphael Veiga disse que "Breno sempre trabalhou, é um cara que é muito de grupo, se dedica, ajuda a gente como já ajudou em muitas vezes, decidiu o título da Copa Libertadores. Foi uma decisão de segundos que fazemos coisas que não queríamos, e depois vamos ficar com vontade de chutar a trave de raiva".

Já para Weverton, "não só Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida". "A gente tem parceria incrível, torcedor sempre presente. Breno comemorou, desabafou, mas não pode jamais falar de desrespeito. Torcedor sabe o quanto a gente se entrega. No final, é tudo por eles, que se sintam bem. Hoje foi um grande gol do Breno, que nos deu três pontos", disse.