Santos procura Emerson Leão para ser "coordenador"; ex-técnico pede tempo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Andres Rueda, ligou para Emerson Leão nos últimos dias. A ideia foi saber se o ex-técnico do Peixe estaria disposto a reforçar o departamento de futebol do clube da Vila Belmiro.

À procura de executivo e gerente no mercado, o Santos pensou em Leão como uma espécie de "coordenador", como é Muricy Ramalho no São Paulo. Leão, porém, pediu tempo para avaliar.

A prioridade do Santos é encontrar um executivo e essa definição sobre Emerson Leão ficará para depois. O Peixe já recebeu o "não" de dois diretores: Ricardo Moreira, do Orlando City, e Paulo Bracks, ex-Internacional. Pelo que o UOL Esporte apurou, esses foram os únicos que conversaram com Rueda até a publicação desta reportagem.

Andres Rueda recebeu muitas sugestões de empresários e conselheiros nos últimos dias e avalia todas elas. A ideia é encontrar o novo "homem forte" do futebol o quanto antes. Com o executivo definido, o Santos passará para a escolha do novo treinador. O gerente viria na sequência, também com aval do diretor.

O Santos demitiu o técnico Fabián Bustos e recebeu o pedido de demissão de Edu Dracena na última quinta-feira (7). O Peixe será dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes contra o Corinthians, amanhã, na Vila Belmiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.