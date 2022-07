Alex Teixeira aceita proposta do Vasco e encaminha retorno ao clube

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após 13 anos, Alex Teixeira está bem próximo de retornar ao Vasco, clube que o revelou. Em reunião ocorrida na manhã de hoje (12) no CT Moacyr Barbosa, o atacante de 32 anos disse "sim" à proposta do Cruzmaltino e deu o "ok" para iniciarem os trâmites burocráticos visando a formalização do contrato.

O vínculo do jogador será até o fim da Série B, mas com cláusulas de renovação e gatilhos que permitem um aumento salarial em caso de acesso. Teixeira estava livre no mercado após o fim do contrato com o Besiktas, da Turquia.

Teixeira teve o aval da 777 Partners, provável futura dona da SAF do clube e que, embora não o veja exatamente com o perfil da empresa, entende a importância do atleta e sua ligação com o Cruzmaltino e sua torcida. A companhia também avaliou que a contratação será uma espécie de "cartão de visitas" da holding, que deverá assumir o futebol vascaíno entre o fim de julho e o início de agosto.

Alex Teixeira despertava o interesse de outros clubes do Brasil e do exterior, mas deu prioridade ao Vasco, seu time de coração e no qual sempre declarou que gostaria de um dia retornar. O Botafogo, por exemplo, chegou a abrir conversas pelo atacante, mas a chegada do Cruzmaltino no negócio fez o Alvinegro recuar.

Durante todo o período em que Teixeira atuou no futebol estrangeiro, ele sempre fez questão de visitar o Vasco em seus momentos de férias no Brasil.

Vendido pelo Vasco ao Shakhtar Donetsk em 2009, ele defendeu o clube ucraniano por seis temporadas até se transferir para o Jiangsu Suning. Na equipe chinesa ficou por cinco temporadas até ser contratado pelo Besiktas, em 2021.

O anúncio oficial do Cruzmaltino é aguardado ainda para esta semana.