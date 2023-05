Santos perde para o Newell's e se complica na Sul-Americana

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos perdeu para o Newell's Old Boys por 1 a 0, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O gol foi de Iván Gómez.

O gol dos argentinos veio de uma falha grotesca de Bauermann e Messias, em marcação em cima de Iván. O Santos vivia melhor momento na reta final da partida e esteve mais próximo de abrir o placar com Lucas Braga, que perdeu gol feito.

O Santos teve dois importantes desfalques: Marcos Leonardo, com febre, e Soteldo, lesionado. Sem a dupla, Odair apostou em seu xodó Deivid Washington, que teve sua primeira partida como titular, ao lado de Ruiz e Mendoza.

O Santos, com quatro pontos, está mais longe da classificação em primeiro às oitavas de final da Sul-Americana. O Newell's foi a 9, com 100% de aproveitamento. No novo regulamento da competição, segundo colocado enfrentam o terceiro dos grupos da Libertadores pelas vagas finais. O primeiro avança direto.

O time agora não depende mais de si mesmo pela classificação em primeiro. O time de Odair Hellmann precisará vencer Audax Italiano, Blooming e o próprio Newell's e torcer por pelo menos um tropeço do time argentino para ser o líder. Se vencer os três jogos, garante o segundo lugar.

O Santos volta a campo no sábado (6), contra o Cruzeiro, às 16h, no estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

NEWELL'S OLD BOYS

Hoyos; Mosquera, Ditta, Ortiz e Pittón (Martino); Gómez, Portillo (Pablo Pérez) e Sforza; Aguirre, Recalde e Pérez (Sordo).

T.: Gabriel Heinze

SANTOS

João Paulo, Nathan, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Ângelo), Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Lucas Braga), Mendoza e Deivid Washington.

T.: Odair Hellmann.

Local: Estádio Coloso del Parque, na Argentina.

Data: 02/05/2023, terça-feira.

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera

Cartões amarelos: Lucas Lima, Lucas Pires e Dodi (Santos) Pittón e Pablo Pérez (NOB)

GOLS:

SANTOS: -

NOB: Iván, aos 38 do 2T.