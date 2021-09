Santos perde para o Cuiabá no Brasileiro e completa mês para esquecer em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em queda livre na tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos voltou a jogar mal e foi derrotado por 2 a 1 pelo Cuiabá, neste sábado (4), na Arena Pantanal. Com o revés, o time do técnico Fernando Diniz chegou a cinco partidas consecutivas sem vitória na competição.

O alvinegro praiano, que era oitavo colocado na última vez que venceu, contra a Chapecoense, há mais de um mês, agora ocupa o 13º lugar. A equipe permanece com 22 pontos, quatro a mais que o América-MG, clube que abre a zona de rebaixamento, mas que tem um jogo a menos.

A derroa aumenta a pressão sobre Fernando Diniz que, além da queda na tabela do Nacional, amargou no mês passado a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Libertad, do Paraguai. A equipe também saiu atrás na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, com derrota para o Athletico Paranaense.

Neste sábado, o Santos voltou a apresentar falhas na defesa, que tem sofrido com a saída de bola e com passes longos.

O Cuiabá ficou à frente logo aos 3 minutos do primeiro tempo após lançamento do campo defensivo. Jenison disputou no alto, a bola passou pelos zagueiros santistas e sobrou para Jonathan Cafu abrir o placar.

Atrás no placar desde o início, o Santos sofreu para furar a defesa adversária e insistiu nos cruzamentos em direção a Léo Baptistão, que fez sua estreia no ataque santista. O jogador de 28 anos é a esperança do clube para suprir a ausência de Kaio Jorge, 19, destaque no primeiro semestre e que foi vendido para a Juventus da Itália.

Ainda longe da forma ideal, Baptistão se movimentou no campo de ataque e também ajudou no campo defesivo. O atacante ainda quase fez o seu primeiro gol com a camisa santista após cruzamento de Sánchez e cabeceio firme, não fosse boa defesa do goleiro Walter. Cansado, acabou substituído no segundo tempo.

A equipe de Diniz chegou a empatar com Gabriel Pirani, aos 18 da etapa final, mas o atacante Elton, aos 42, decretou a vitória da equipe da casa, aumentando o drama santista. A próxima partida do Santos no Brasileiro será contra o Bahia, no sábado (11), na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Cuiabá enfrenta o Juventude, fora de casa.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel; Auremir (Yuri Lima), Camilo (Uillian Correia), Cabrera (Felipe Marques); Jonathan Cafu (Guilherme Pato), Jenison (Elton), Clayson. T.: Jorginho

SANTOS

João Paulo; Pará, Robson Reis (Danilo Boza), Wagner Leonardo, Felipe Jonatan (Moraes; Camacho, Jean Mota (Lucas Braga), Carlos Sánchez, Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Léo Baptistão. T.: Fernando Diniz

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Cartões amarelos: Camilo, Elton, Yuri Lima (Cuiabá); Marcos Guilherme (Santos)

Gols: Jonathan Cafu, aos 4min do primeiro tempo, e Elton, aos 43min do segundo tempo (Cuiabá); Gabriel Pirani, aos 18min do segundo tempo (Santos)