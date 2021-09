Rodallega marca quatro vezes, e Bahia vence o Fortaleza no Pituaçu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Fortaleza por 4 a 2 neste sábado (4) em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Pituaçu, em Salvador. Os quatro gols da equipe da casa foram marcados pelo colombiano Rodallega, enquanto Yago Pikachu e Matheus Vargas descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe baiana acabou com o jejum de oito partidas sem vencer no Brasileirão e o resultado fez o clube, na 16ª posição, respirar três pontos distante do América-MG, que abre a degola. O Fortaleza, por outro lado, permanece com 33 pontos e pode terminar a rodada fora do G-4 a depender do resultado das próximas partidas.

A próxima partida do Esquadrão de Aço será no sábado (11), às 21h, contra o Santos, marcada para acontecer na Vila Belmiro. Um dia depois, no domingo (12), o Fortaleza recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, às 16h.

O Leão do Pici assustou o Bahia em algumas oportunidades, principalmente durante o primeiro tempo, mas não conseguia impor pressão e nem roubar a bola no campo de ataque de forma constante. Todas as vezes que a equipe tentava sair com jogadas ofensivas, o Bahia se fechava e forçava os jogadores cearenses a recuar.

O Bahia não sentiu falta do artilheiro Gilberto e dominou a partida. Com jogadas rápidas e uma troca envolvente de passes, a equipe da casa criou as principais oportunidades da partida e foi responsável por abrir o placar da partida.

Rodallega marcou quatro vezes em sua primeira partida como titular na equipe baiana e mostrou querer brigar pela posição com Gilberto, que assistiu o jogo do banco. O primeiro gol foi marcado pelo colombiano aos 41 da primeira etapa e os outros três aos 18, 20 e 30 do segundo tempo. Dos seis chutes a gol que o jogador deu no gol durante a partida, quatro resultaram em gol.

O responsável pela assistência no primeiro gol do Bahia, o meia Rossi, foi atingido na virilha ao cair depois de uma disputa de bola e precisou ser substituído imediatamente por Maykon Douglas. Na saída do campo, o jogador não conseguia sequer pisar no chão e precisou ser carregado por conta de uma possível fratura no adutor da coxa.

Mesmo com três gols atrás do placar, o Fortaleza não abaixou a cabeça e partiu para o ataque, chegando a marcar duas vezes com Yago Pikachu, aos 24 da segunda etapa, e Matheus Vargas, aos 28. Apesar da pressão, não conseguiu levar o Leão do Pici a vitória.

Mesmo atrás do placar por dois gols de diferença durante boa parte da segunda etapa, o Fortaleza não baixou a cabeça e continuou atacando. O técnico Vojvoda chegou a acionar Lucas Limas e Wellington Paulista, que fizeram ótima dupla na última rodada, mas o time não conseguiu aproveitar as poucas oportunidades do final. O Bahia, por outro lado, depois de garantir o resultado se fechou na defesa e apenas ficou no aguardo do apito final.

BAHIA

Matheus Teixeira, Conti, Luiz Otávio, Nino Paraíba, Juninho Capixaba, Lucas Araújo, Daniel (Luizão), Mugni, Rossi (Maycon Douglas), Rodriguinho (Patrick de Lucca) e Rodallega. T.: Dieho Dabove

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Tinga, Jackson (Lucas Lima), Titi, Éderson, Jussa, Lucas Crispim, Romarinho, Yago Pikachu (Edinho), Henriquez (David) e Robson (Wellington Paulista). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Pituaçu, Salvador (BA)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Matheus Teixeira, Juninho Capixaba (Bahia)

Gols: Rodallega (BAH), aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 18, 20 e 30 do segundo tempo; Yago Pikachu (FOR), aos 24 do segundo tempo e Matheus Vargas (FOR), aos 28 do segundo tempo