Santos perde nos pênaltis para o Táchira na Vila e vê Bustos na berlinda

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está eliminado da Copa Sul-Americana. O time alvinegro empatou em 1 a 1 com o Deportivo Táchira, da Venezuela, nesta quarta-feira (6), na Vila Belmiro, e perdeu nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, o Táchira abriu o placar com Uribe. O Santos empatou com Marcos Leonardo.

Mesmo com a expulsão de Rodrigo Fernández nos acréscimos do primeiro tempo, o Santos foi melhor no segundo tempo, e buscou o empate. Nas penalidades máximas, porém, Ricardo Goulart e Lucas Barbosa desperdiçaram as cobranças.

A eliminação deixa o técnico Fabián Bustos na berlinda. O Santos voltará a campo para enfrentar o Atlético-GO no domingo, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos começou melhor e foi para cima do Táchira, mas se desesperou quando os venezuelanos abriram o placar, e tudo piorou quando Rodrigo Fernández foi expulso. O time alvinegro, porém, correu demais no segundo tempo e conseguiu buscar o empate em casa com um a menos.

Carlos Sánchez entrou aos 22 minutos do segundo tempo e, segundos depois, deu uma assistência perfeita para o gol de Marcos Leonardo. O uruguaio de 37 anos ditou o ritmo do Santos.

O goleiro do Santos, João Paulo, como sempre, foi importante quando acionado. E o lateral-esquerdo Lucas Pires foi a principal arma ofensiva do time alvinegro. Criou muitas oportunidades jogado pela linha de fundo.

Bruno Oliveira, por sua vez, não foi bem e saiu no intervalo. Já Rwan entrou no segundo tempo e destoou no ataque. Rodrigo Fernández também poderia ter evitado o cartão vermelho e Lucas Barbosa foi outro a não aproveitar a chance na etapa final.

Fabián Bustos esteve muito agitado na área técnica. Pressionado no cargo, o técnico ouviu alguns gritos de burro e tentou, sem muito sucesso, acalmar o pilhado time do Santos em campo.

Alguns torcedores protagonizaram um protesto antes da bola rolar na Vila Belmiro. Eles estenderam faixas e falaram no microfone sobre supostos erros do presidente Andres Rueda e do executivo de futebol Edu Dracena. As faixas diziam: "Fora Dracena" e "Não entendo de futebol", uma ironia depois de Rueda certa vez admitir que não entende do esporte e que precisa contratar quem entende.

SANTOS

João Paulo, Kaiky (Sandry), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Ricardo Goulart); Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez) e Bruno Oliveira (Rwan); Ângelo (Lucas Barbosa), Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

DEPORTIVO TÁCHIRA

Varela; Camacho, Restrepo, Marrufo, Ariano; Chacón (Arace), Flores e Gárcez (Farías), Hernández (Figueroa) (Fernández); Cova e Uribe (Simisterra). Técnico: Alex Pallarés

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 11.081

Renda: R$ 363.280,00

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Victor Carrillo (PER)

Cartões amarelos: Marcos Leonardo, João Paulo e Lucas Pires (SAN); Francisco Flores, Cova, Uribe, Chacón e Ariano (DEP)

Cartão vermelho: Rodrigo Fernández (SAN)

Gols: Uribe (DEP), aos 26'/1ºT; Marcos Leonardo (SAN), aos 23'/2ºT.