Edu Dracena pede demissão do Santos; Bustos também deve sair

SANTOS/SP - O executivo de futebol Edu Dracena pediu demissão do Santos. O dirigente tomou a decisão após a eliminação do clube para o Deportivo Táchira (VEN) nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Como publicou o UOL Esporte, Dracena já seria demitido pelo presidente Andres Rueda, mas se antecipou e fez o pedido de desligamento. Com ele, saem também o gerente Guilherme Lipi e o assessor especial Arnaldo Hase.

Nas próximas horas, o Santos deve anunciar a demissão do técnico Fabián Bustos. O clube já está à procura de um substituto. Veja o comunicado de Edu Dracena abaixo:

"Encerro hoje minha passagem como executivo de Futebol do Santos FC. Já vinha avaliando a minha saída há algum tempo e ontem, após o jogo, procurei o presidente e entreguei o cargo.

Assumi o time na zona de rebaixamento do Brasileiro 2021. Em 11 rodadas e com uma fantástica recuperação do elenco, alcançamos o décimo lugar e afastamos o risco de queda. Este ano, após um péssimo Paulista, estamos na metade da tabela do Brasileiro, chegamos às oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E falhamos. Tenho consciência de que a torcida do Santos merece mais.

Entre acertos e erros, deixo como legado uma mudança de chave: não permitir que o Santos perca seus maiores talentos formados na base. Nos últimos anos, o Clube perdeu muitos. Meu ponto de honra foi dar um basta a esta situação. Renovamos os contratos das revelações mais importantes do Santos. Além do retorno esportivo que jovens como Marcos Leonardo, Ângelo, Kaiky e Lucas Pires já dão ao Santos - e darão muito mais! -, seus contratos longos vão garantir valores importantes no futuro, o que possibilitará a restruturação financeira que o Santos tanto precisa. Graças a estas futuras vendas, meus sucessores terão uma estrutura melhor para trabalhar e um orçamento infinitamente maior para a montagem do elenco do que eu tive.

As contratações que fizemos foram feitas sempre dentro de um limite muito claro. Investimos US$ 1 milhão para trazer todos os reforços este ano, valor inferior ao investido por quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com as saídas e entradas, a folha salarial permanece no mesmo patamar de 2021.

Alguns dos reforços já são realidade para o torcedor. Outros são apostas. Há atletas que chegam e jogam todo seu potencial; outros precisam de mais tempo para amadurecer. Mas, ao final do ano, as contratações que forem consideradas equivocadas não vão 'quebrar' o Clube e inviabilizar seu futuro, como o torcedor presenciou em tempos bem recentes.

Quero agradecer ao presidente Rueda pelo convite; a todos os atletas, às comissões técnicas e a cada funcionário do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro por acreditar em mim.

Desejo sucesso ao Santos e deixo toda minha gratidão a todos os santistas".