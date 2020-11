Santos pede, mas vê pouca chance de adiamento de jogo com Inter

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos pediu o adiamento do jogo contra o Internacional, marcado para este sábado (14), às 16h30, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Brasileirão. O clube registrou dez casos de Covid-19 entre os jogadores do elenco profissional.

A informação foi dada pelo Superintendente de Esportes, Felipe Ximenes, na manhã desta quarta (11). O dirigente, no entanto, não acredita que o time obtenha sucesso na demanda.

"Fizemos o pedido do adiamento do jogo com o Internacional. Ainda não obtivemos resposta. Todos os presidentes de clubes assinaram, antes do reinício do futebol, um número mínimo de atletas para entrar em campo. Em Palmeiras e Flamengo foi assim, por exemplo. Chance é pequena, mas não deixamos de cumprir nosso papel", disse.

Ele também revelou que a Federação Paulista de Futebol negou o pedido de adiamento do jogo das Sereias da Vila contra o São José, marcado para esta quarta (11), pelo Campeonato Paulista. A equipe feminina do Santos registrou 17 jogadoras com Covid-19 e ainda tem outras seis atletas indisponíveis, restando apenas sete atletas do elenco profissional.

"Pedimos, sim, o adiamento da partida, mas foi negado hoje de manhã. Estudamos junto ao jurídico como iremos nos posicionar", explicou Ximenes.