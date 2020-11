Flamengo enfrenta São Paulo na estréia de Rogério Ceni pela Copa da Brasil

O Flamengo enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (11) no Maracanã pelas quartas de final da Copa do Brasil, já com o novo técnico Rubro-Negro Rogério Ceni. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) com transmissão da Rádio Nacional. Os donos da casa entram em campo pressionados por duas goleadas consecutivas sofridas no Campeonato Brasileiro, contra o próprio o São Paulo (4x1) e Atlético-MG (4x0). Os dois reveses foram a gota d’água para a demissão do treinador Domènec Torrent na última segunda-feira (9). Já o Tricolor Paulista chega motivado após alcançar o G4 do Brasileirão na rodada passada, contra o Goiás.

Apesar dos são paulinos se encontrarem com o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, com 64,7% em 17 jogos disputados, as eliminações prematuras nas Copas Sul-Americana, na Segunda Fase, e Libertadores, Fase de Grupos, deixam a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz sob desconfiança.

Diferentemente do Flamengo, que embora tenha demitido o catalão Domènec Torrent, passou na primeira colocação do Grupo A da Libertadores. Além disso, a classificação do time carioca para as quartas da Copa do Brasil foi conquistada de forma mais tranquila em relação ao clube paulista. Nas oitavas de final, após dois empates (2x2 e 3x3), o São Paulo venceu o Fortaleza nos pênaltis por 10 a 9. Já o Flamengo garantiu a vaga após duas vitórias contra o Athlético-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e 3 a 2, no Maracanã.

Flamengo e São Paulo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes.

Outros jogos

Nesta quarta-feira (11), outros três confrontos movimentam as quartas de final da Copa do Brasil. Às 16h30, o Palmeiras encara o Ceará no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Às 19h, o Cuiabá recebe o Grêmio na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo horário de Flamengo e São Paulo, às 21h30, o Internacional duela com o América-MG no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).