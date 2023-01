Santos joga mal, mas arranca empate no fim contra o São Bernardo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos foi dominado, jogou mal, mas arrancou empate por 1 a 1 com o São Bernardo com gol no fim, neste domingo (22), no estádio Primeiro de Maio, pela 3ª rodada do Paulista.

Chrystian fez o gol do São Bernardo, que fez ótima partida, foi superior e deixou a vitória escapar no fim.

O Santos empatou aos 44' do segundo tempo com gol contra de Mateus Salustiano, após desvio de cabeça de Marcos Leonardo.

Com o empate, o Santos chegou a quatro pontos no grupo A do Paulista.

Apesar do empate no fim, o Peixe jogou mal e irritou a torcida no estádio e nas redes sociais.

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Jeferson (Alex Reinaldo), Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Arthur Henrique; Chrystian (Felipe Marques), Léo Jabá e João Carlos (Jhony Douglas). T.: Márcio Zanardi.

SANTOS

João Paulo, João Lucas, Maicon, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Lucas Braga), Dodi e Sandry; Ângelo (Lucas Barbosa), Mendoza (Carabajal) e Marcos Leonardo. T.: Odair Hellmann.

Estádio: Estádio Primeiro de Maio (São Bernardo do Campo-SP)

Data e Hora: domingo (22), às 18h30 (de Brasília).

Árbitro: Salim Chavez

Assistentes: Luiz Alberto Nogueira e Robson Ferreira Oliveira

Cartões amarelos: Alex Alves (São Bernardo); Rodrigo Fernández (Santos)

Cartões vermelhos: -

Gols: Chrystian (aos 8' do primeiro tempo); Mateus Salustiano (aos 44' do segundo tempo)