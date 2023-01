Fluminense vence Madureira e segue como único 100% no Carioca

Arias foi o destaque do Flu. Autor do gol da vitória, participou bem das ações ofensivas durante todo o jogo.

O Fluminense chega à terceira vitória em três jogos na temporada. Diniz mexeu bem e mudanças aceleraram o jogo, mesmo sem ampliar o placar. O Tricolor segue com a defesa invicta no Carioca, sem levar nenhum gol.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense mantém o 100% no Carioca e chega à terceira vitória na temporada, com o placar de 1 a 0 sobre o Madureira, fora de casa. O gol foi marcado por Arias, aos sete do primeiro tempo. Em jogo que parecia ser tranquilo, o time de Diniz poderia ter feito outros gols, mas parou no goleiro Dida, enquanto viu o Madureira também levar perigo à meta de Fábio.

