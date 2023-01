No Campeonato Carioca, Fluminense derrota Madureira

Rio de Janeiro/RJ - O enfrentamento Madureira x Fluminense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), em jogo pela 3ª rodada do Cariocão, nesta domingo, dia 22, teve como placar final a vitória do Fluminense por 1 a 0.

O gol da vitória do Fluminense aconteceu aos 6 minutos do primeiro tempo, quando Ganso cobrou escanteio na cabeça de Martinelli, que cabeceou no pé da trave. A jogada foi finalizada por Arias, que aproveitou o rebote e chutou para o fundo da rede.

Com acréscimo de 4 minutos, o segundo tempo terminou com o placar de 1 a 0 que deu mais uma vitória para o Fluminense. O Madureira, apesar da derrota, deu trabalho ao Fluminense e colocou em perigo as redes defendidas por Fábio, como nos minutos finais do 2º tempo.