Na mira do Corinthians, Matheus Pereira é anunciado pelo Al Wahda

O empréstimo nos próximos meses não fecha as portas para uma volta ao Brasil ao término do contrato. Os contatos de paulistas e cariocas foram muito bem recebidos.

Matheus perdeu espaço com o treinador do Al-Hilal

Como adiantado ontem pelo UOL, a negociação era iminente. O Corinthians foi o que chegou mais perto da contratação do jogador, mas Matheus vai permanecer no exterior por enquanto. O Botafogo também tinha interesse.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meia-atacante Matheus Pereira foi confirmado neste domingo (22) como mais novo integrante do plantel do Al Wahda, dos Emirados Árabes. Ele pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

