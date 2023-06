Santos inicia 'Era Turra' contra crise em gestão marcada por moer técnicos

SANTOS/SP - Paulo Turra deu o primeiro treino, será apresentado nesta terça-feira (2&0 e o primeiro o grande objetivo do treinador no Santos é um só: sobreviver ao moedor de técnicos do clube.

Turra assinou contrato de um ano, mas a média de permanência de um treinador na gestão do presidente Andres Rueda é de quatro meses. Paulo Turra é o oitavo em dois anos e meio.

Rueda sempre afirma que busca "técnicos parceiros" e promete continuidade, mas a parceria dura pouco. O último foi Odair Hellmann, que bateu o "recorde" e ficou seis meses.

O presidente havia prometido ficar com Odair "até o fim", mas não resistiu à pressão e o demitiu. Dessa vez, a vaidade e a amizade com o comandante adiaram a saída em algumas semanas.

Turbulência

Paulo Turra, demitido do Athletico-PR após Felipão aceitar a proposta do Atlético-MG, precisa dar fim à sequência de dez jogos sem vitórias do Santos.

Turra sabia do momento difícil do clube, mas disse "sim" por entender que era uma oportunidade irrecusável. Ele tem 49 anos e era auxiliar de Felipão até dezembro, quando foi efetivado pelo time paranaense.

Na entrevista de emprego, Turra não vendeu ilusão e admitiu que a prioridade é ajustar o sistema defensivo. De um dos camarotes da Vila Belmiro, ele viu no domingo o Santos perder de 3 a 2 para o Flamengo.

O Santos, a dois pontos da zona de rebaixamento, ainda fala em brigar pela Libertadores-2024. Na prática, porém, o primeiro desafio é voltar a vencer para se distanciar do Z-4.

Paulo Turra estreará contra o Blooming (Bolívia) nesta quinta-feira (29), na Vila Belmiro, na despedida da campanha de eliminação precoce na Sul-Americana. O primeiro grande desafio será contra o Cuiabá no domingo, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos também foi eliminado cedo da Copa do Brasil e terá várias semanas cheias de treinamentos para Turra tentar dar jeito no time. Há também a promessa de reforços em julho, na reabertura da janela de transferências.

Moedor de técnicos

Paulo Turra é o oitavo técnico da gestão de Andres Rueda. A lista não inclui Cuca, que ficou pouco tempo no início da presidência e o interino Marcelo Fernandes. Se incluísse, Turra seria o 10º.

- Ariel Holan (entre fevereiro e abril de 2021) - 12 jogos

- Fernando Diniz (entre maio e setembro de 2021) - 27 jogos

- Fabio Carille (entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022) - 27 jogos

- Fabián Bustos (entre fevereiro de 2022 e julho de 2022) - 28 jogos

- Lisca (entre julho de 2022 e setembro de 2022) - oito jogos

- Orlando Ribeiro (entre setembro de 2022 e novembro de 2022) - 12 jogos

- Odair Hellmann (entre dezembro de 2022 e junho de 2023) - 34 jogos