Futsal: aluno do Real Amazonas é aprovado para jogar no Flamengo

Manaus/AM - A escolinha do Real Amazonas impulsionou mais um de seus alunos ao cenário nacional. O atleta José Carlos Bastos Sobreira, de 6 anos, passou em seletiva e fará parte da equipe de futsal do Clube de Regatas do Flamengo.

José chegou ao Real Amazonas com três anos de idade e desde então vem sendo treinado pelo professor Paulo Galvão, que destacou a habilidade do jogador e a importância desta conquista.

“O José é um menino em que víamos um potencial muito grande, já chegou para nós com o dom e só precisou ser lapidado. Com o apoio da família conseguiu essa avaliação no Flamengo e foi aprovado. Essa oportunidade acaba abrindo portas para mais atletas do Amazonas. Aqui também tem um celeiro de craques, mas que precisam ser trabalhados. Isso é muito importante para nós aqui da escola que fomentamos esse desenvolvimento das crianças no futebol de base, ensinando todos os fundamentos e mostrando o que é o esporte. Não só atividade prática, mas o estudo também”, disse.

O atleta amazonense já está no Rio de Janeiro e fica à disposição para estrear com a camisa rubro-negra. Atualmente nas categorias de base do futsal, o Flamengo disputa o Campeonato Carioca 2023.