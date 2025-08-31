Santos fica no 0 a 0 com o Fluminense e segue próximo do Z4 do Brasileirão





O Santos empatou em 0 a 0 com o Fluminense neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo marcou o retorno de Neymar, ausente nos últimos treinos e também da convocação da Seleção por um problema físico não detalhado.

Durante a partida, o Peixe teve dois gols anulados: um de Guilherme, no primeiro tempo, e outro de Tiquinho Soares, já nos acréscimos.

Com o resultado, o Santos permanece perto da zona de rebaixamento, mas sem risco matemático de entrar no Z-4 devido à vantagem em número de vitórias sobre o Vitória.

O próximo compromisso do time alvinegro será contra o Atlético-MG, no dia 14 de setembro, às 16h, fora de casa. O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Bahia no dia 10, às 19h, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.