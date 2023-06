Santos faz testes, mas conta com 'destreinado' Soteldo contra o Corinthians

SANTOS/SP - O Santos sabe do cansaço de seu camisa 10, mas conta com o meia-atacante Soteldo contra o Corinthians nesta quarta-feira (21), às 20h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Soteldo disputou os amistosos da Venezuela contra Honduras, no dia 15, e Guatemala, dia 18, e só treinará uma vez antes do clássico.

O venezuelano chegaria dos Estados Unidos na noite de segunda-feira (19) e descansou pouco antes da atividade da manhã desta terça (20), marcada para 9h30.

Odair entende que Soteldo tem boa leitura tática e pode absorver o que foi treinado nos últimos dias na atividade da véspera e também na conversa com os membros da comissão técnica.

Referência no Santos

Soteldo ainda não brilhou na temporada, mas é a referência técnica de um Santos que busca dias melhores.

O clube de Odair Hellmann não vence há oito partidas e está muito pressionado. As organizadas fizeram um grande protesto no último sábado.

Um dos grandes problemas desse Santos do Odair é o ataque. Nessa sequência de oito jogos sem vitória, o time só fez quatro gols. Soteldo fez gol pela Venezuela contra Honduras, mas no Peixe não marcou uma vez sequer no ano.

O Santos deve ter a seguinte escalação contra o Corinthians: João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

O rival alvinegro, por sua vez, deve ser desfalcado por Murillo, com problemas de saúde, Renato Augusto, que trata um edema na panturrilha, e Bruno Méndez, que cumpre compromisso com a seleção do Uruguai.

Uma possível escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo tem: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (21)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere