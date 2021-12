Santos e Cuiabá empatam na Vila Belmiro e ficam com vaga na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Cuiabá empataram por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (9), na Vila Belmiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo com Marllon, mas se recuaram demais na segunda etapa e permitiram o gol de empate de Lucas Braga.

A igualdade faz com que Peixe ganhe uma posição e termina o campeonato no décimo lugar. O empate, que era suficiente para os visitantes ficarem livres de qualquer risco de rebaixamento, deixou a equipe na 15ª posição, com a última vaga para a Copa Sul-Americana.

As duas equipes se despendem da temporada e voltam aos trabalhos apenas em 2022. O Peixe irá estrear no Paulistão no dia 26 de janeiro, contra a Inter de Limeira. Uma semana antes, no dia 19, o Campeonato Mato-grossense começa e terá o Dourado diante do Ação na primeira rodada.

A formação ofensiva do Santos não funcionou tão bem na hora de encontrar os espaços na defesa adversária. Mesmo com os extremos habilidosos, o Peixe não tinha campo para avançar e, sem um meia criativo, ficava preso nas trocas de passe até as proximidades da grande área.

Já o Cuiabá não ligava de deixar o Peixe com a maior posse de bola na partida. A equipe mato-grossense se fechava bem no campo de defesa e explorava a agilidade pelos lados para atacar. Pepê, com 28 do primeiro tempo, ficou cara a cara com João Paulo, porém acertou o arqueiro santista.

VACILO NA BOLA AÉREA

Desde a partida contra o América-MG, o Santos não sofria um gol num cruzamento pelo alto na área. Dez jogos depois, o time voltou a vacilar neste quesito e viu Marllon se antecipar a marcação no escanteio para cabecear para o fundo do gol e abrir o placar da Vila Belmiro aos 15min do primeiro tempo.

CUIABÁ ESFRIA

Os visitantes voltaram ligados na segunda etapa, mas depois de cinco minutos mais agudos fizeram de tudo para deixar a partida em banho-maria. Carille fez três mudanças de uma só vez aos 15 minutos, as as entradas de Pirani, Danilo Boza e Moraes deram gás novo ao time.

Aos 29 minutos, Marinho arriscou de fora da área e a bola desviou em Max. Atento no lance, Lucas Braga conseguiu dominar com a parte de fora do pé, trouxe para o meio e só deu um tapa fraco na saída de Walter para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

Nos minutos finais, o Santos se lançou ao ataque e quase conseguiu a virada aos 44 minutos. Pirani fez bela jogada na linha de fundo pela esquerda e cruzou para a cabeçada de Madson. Paulão, de peito, se jogou na bola e evitou o tento do Alvinegro.

SANTOS

João Paulo; Robson Reis (Danilo Boza), Luiz Felipe e Camacho; Marcos Guilherme (Madson), Sandry, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho (Sanchéz), Ângelo (Moraes) e Léo Baptistão (Pirani). T.: Fábio Carille

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Paulão, Marllon e Uendel; Camilo, Pepê (Auremir) e Max (Yuri); Jonatan Cafú (Lucas Ramos), Felipe Marques (Lucas Hernández) e Elton (Jenison). T.: Jorginho

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Gols: Marllon, aos 15min do primeiro tempo, para o Cuiabá; Lucas Braga, aos 29min do segundo tempo, para o Santos

Cartões amarelos: Zanocelo (Santos); Pepê (Cuiabá)