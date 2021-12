Garotos do Palmeiras oscilam, mas batem o Ceará com bom primeiro tempo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez um primeiro tempo quase perfeito e sofreu com uma forte pressão do Ceará no segundo em confronto entre ambos nesta quinta-feira (9), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao final dos dois tempos, o time alviverde conseguiu sair de Barueri com a vitória, a terceira desde que os principais campeões da Libertadores receberam férias antecipadas: 1 a 0, com gol de Kevin, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Jogando leves, os garotos do sub-20, em que pese as dificuldades da segunda etapa, atuaram de igual para igual contra uma equipe que entrou em campo sonhando com uma vaga na Libertadores.

Com o placar, o Palmeiras foi a 66 pontos, finalizando o Nacional em terceiro e com sua quarta melhor campanha desde 2006. Já o Ceará, com a 11ª posição, terá de se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana em 2022 —o que, diga-se, está longe de poder ser considerado um fiasco.

PALMEIRAS

Vinicius Silvestre; Michel, Naves e Lucas Freitas; Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes (Pedro Bicalho) e Vanderlan (Lucas Sena); Giovani (Gabriel Silva), Kevin (Jonathan) e Vitinho. T: Paulo Victor Gomes

CEARÁ

João Ricardo; Igor (Jorginho), Messias, Klaus e Kelvyn; Fabinho (Marlon) e Fernando Sobral; Mendoza (Rick), Vina e Lima (Cléber); Yony González. T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público e renda: 5.304 pessoas; R$ 148.992,13

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartão amarelo: Vitinho (PAL)

Gol: Kevin (PAL), aos 41'/1ºT