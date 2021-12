Sport se despede com empate em casa com o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sport e Athletico-PR empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu na frente com um gol de Mikael, mas levou a igualdade ainda no primeiro tempo, com gol do lateral Khellven.

O Sport entrou em campo já rebaixado para a Série B. O time pernambucano terminou o Brasileirão com 38 pontos, à frente apenas da Chapecoense, com 15. Na próxima edição, o Brasileiro não contará com times pernambucanos e nem baianos. Os únicos representantes do Nordeste serão Ceará e Fortaleza.

Já o Athletico-PR chegou aos 47 pontos e ficou em 14º lugar. O time de Alberto Valentim entrou em campo com uma formação reserva, pois está se preparando para a final da Copa do Brasil. A primeira partida da decisão contra o Atlético-MG acontece no domingo (12), no Mineirão. A volta será três dias depois, na Arena da Baixada.

Apesar do desempenho pouco satisfatório no Brasileirão, o Athletico-PR termina a temporada com pelo menos uma conquista. No fim de novembro, o Furacão sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana pela segunda vez ao bater o Bragantino por 1 a 0, em Montevidéu. Agora, tenta seu segundo troféu no ano e também da Copa do Brasil.

SPORT:

Carlos Eduardo; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Sander; Pedro Victor (Cristiano), Ronaldo Henrique, Gustavo Oliveira (Flávio Souza) e Paulinho Moccelin (Luciano Juba); Everton Felipe (Ítalo) e Mikael. T.: Gustavo Florentín

ATHLETICO-PR

Bento; Luan Patrick, João Vialle e Lucas Fasson; Khellven, Juninho, Jader (Daniel Cruz), Pedrinho (Pierre) e Márcio Azevedo (Vinícius Kaue); Jaderson (Julimar) e Vinicius Mingotti (Bissoli). T.: Alberto Valentim

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Cipriano da Silva Souza (TO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Everton Felipe (SPO); Márcio Azevedo (CAP)

Gols: Mikael (SPO), aos 28', e Khellven (CAP), aos 42'/1ºT