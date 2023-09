Santos descarta técnico estrangeiro e coloca limite de tempo para definição

O Santos volta a campo apenas no dia 1º de outubro, contra o Vasco, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro paulista está em 17ª na tabela, com 24 pontos.

Segundo apurou a reportagem, a cúpula santista trabalha com apenas um nome, ainda mantido em sigilo, para substituir o técnico Diego Aguirre. O time alvinegro trabalha com uma oportunidade "certeira" e, mesmo reconhecendo a dificuldade no negócio, está otimista.

A diretoria do Santos está em negociação com um técnico brasileiro. A intenção é que a chegada seja facilitada, sem burocracias de adaptação ao futebol brasileiro ou idioma. Marcelo Fernandes, o interino, participará dessa transição.

