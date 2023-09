Conselheiros retiram emenda que proibia Bandeira de se candidatar no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Flamengo informou que a emenda que proibia sócios com cargos públicos eletivos de participarem das eleições foi extinta por desistência dos conselheiros que haviam apresentado essa proposta. Com isso, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello poderá se candidatar na próxima eleição rubro-negra caso assim deseje.

O comunicado foi disparado aos conselheiros do clube na manhã desta quarta-feira (20) pelo presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Alcides Pinheiro.

O documento cita os nomes dos autores da proposta de emenda e a desistência dos mesmos: "os conselheiros José Luiz Correa dos Santos Filho, Reinaldo Coniglio Rayol Júnior e Alexandre José Santos de Almeida desistiram da proposta de emenda que apresentaram".

A emenda proposta deixava clara a proibição de sócios com cargos eletivos de participarem das eleições do clube: "é vedada a participação em eleições para os cargos de presidentes e ou vice-presidentes dos Poderes do FLAMENGO aos associados que exerçam qualquer cargo eletivo perante qualquer ente público municipal, estadual ou federal."

Com a desistência, o presidente do Conselho Deliberativo terminou o documento declarando encerrada a reunião do último dia 14: "RESTOU PREJUDICADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO face à retirada das emendas, por seus autores, razão pela qual dou por encerrada em caráter definitivo, a reunião do dia 14 de setembro de 2023.

Eduardo Bandeira de Mello não informou, até o momento, o desejo de participar da próxima eleição do Flamengo, em 2024, mas esteve na reunião da semana passada e se mostrou revoltado com toda a confusão que terminou com a sessão suspensa sem a proclamação do resultado final da votação.