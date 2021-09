Santos demite Fernando Diniz após derrota para o Cuiabá

O técnico Fernando Diniz foi demitido do Santos após derrota do clube para o Cuiabá por 2 a 1, no último sábado (4), na Arena Pantanal.

Com o resultado, o time se aproximou da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele é o o 13º com 22 pontos.

Com a saída de Diniz, o auxiliar fixo Marcelo Fernandes assume o comando temporariamente.

Comunicado oficial

"O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco.

Os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o Clube. O Santos FC agradece ao técnico pelos serviços prestados, iniciados no dia 7 de maio, pela parceria neste momento do Clube e deseja sorte em seu futuro profissional".