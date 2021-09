Jogo entre Brasil e Argentina tem confusão e é paralisado após Anvisa pedir expulsão de 4 jogadores

A entidade comunicou o fato à Polícia Federal para que "providências no âmbito da autoridade policial sejam adotadas imediatamente", de acordo com a nota da Anvisa.

Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entrou em campo na tarde deste domingo (5), após os jogadores Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso, quatro jogadores da seleção da Argentina, prestarem declarações sanitárias falsas no formulário ao entrar no Brasil.

